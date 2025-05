Ucraina | quei prigionieri adulti o bambini per cui è morta Viktoriia Roshchyna

Viktoriia Roshchyna, lungamente detenuta dai russi e poi restituita cadavere, c’è il problema su cui la giornalista Ucraina stava indagando, ovvero il sequestro, la detenzione e le eventuali torture di migliaia di civili ucraini residenti nelle regioni occupate dalle truppe di Mosca. Il presidente Zelensky ha inserito la loro liberazione tra le condizioni ineludibili per iniziare un negoziato con la controparte russa. E non dimentichiamo che dal 17 marzo del 2023 Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova (Commissario per i diritti dei bambini presso l’Ufficio del Presidente della Federazione Russa) sono inseguiti da un mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale che li accusa di deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione, in particolare bambini, dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa, crimini di guerra in base agli articoli 8(2)(a)(vii) e 8(2)(b)(viii) dello Statuto di Roma. 🔗 It.insideover.com - Ucraina: quei prigionieri, adulti o bambini, per cui è morta Viktoriia Roshchyna A fare da sfondo alla morte tragica di, lungamente detenuta dai russi e poi restituita cadavere, c’è il problema su cui la giornalistastava indagando, ovvero il sequestro, la detenzione e le eventuali torture di migliaia di civili ucraini residenti nelle regioni occupate dalle truppe di Mosca. Il presidente Zelensky ha inserito la loro liberazione tra le condizioni ineludibili per iniziare un negoziato con la controparte russa. E non dimentichiamo che dal 17 marzo del 2023 Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova (Commissario per i diritti deipresso l’Ufficio del Presidente della Federazione Russa) sono inseguiti da un mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale che li accusa di deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione, in particolare, dalle aree occupate dell’alla Federazione Russa, crimini di guerra in base agli articoli 8(2)(a)(vii) e 8(2)(b)(viii) dello Statuto di Roma. 🔗 It.insideover.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, in Russia torture ai prigionieri: “Crudeli e senza pietà”, l’ordine di Mosca - (Adnkronos) – L’ordine di “essere crudeli e senza pietà” è stato impartito alle unità di élite delle forze russe assegnate al servizio di guardia dei prigionieri di guerra ucraini dal direttorato delle carceri di San Pietroburgo già nelle settimane successive all’inizio dell’invasione, un ordine simile a quello impartito alle unità dispiegate in altre regioni. Il generale Igor Potapenko – ha ricostruito il Wall Street Journal – aveva riunito le forze speciali del suo comando al quartier generale regionale per informarli loro del nuovo sistema che avrebbe dovuto essere impiegato con i ... 🔗ildenaro.it

Ucraina, Amnesty: trattamento prigionieri di guerra ucraini crimine di guerra - Amnesty International ha denunciato le condizioni dei prigionieri ucraini in mano russa. The post Ucraina, Amnesty: trattamento prigionieri di guerra ucraini crimine di guerra first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Scambio di prigionieri con Usa: Mosca libera donna condannata per 50 euro donati all'Ucraina - Russia e Stati Uniti hanno avuto un altro scambio di prigionieri. Mosca ha rilasciato Ksenia Karelina, cittadina statunitense e russa condannata a 12 anni di carcere per aver donato 52 dollari a un’organizzazione umanitaria che sostiene l’Ucraina. In cambio, il Cremlino ha ottenuto la liberazione... 🔗europa.today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

I prigionieri, adulti o bambini, sui cui indagava Viktoriia Roshchyna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ucraina: quei prigionieri, adulti o bambini, per cui è morta Viktoriia Roshchyna - A fare da sfondo alla morte tragica di Viktoriia Roshchyna, lungamente detenuta dai russi e poi restituita cadavere, c’è il problema su cui la giornalista ucraina stava indagando, ovvero il sequestro, ... 🔗msn.com

“Il più grande scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 246” - Alla vigilia di Pasqua, Ucraina e Russia hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri: 246 per parte, oltre a 31 feriti ucraini e 15 russi. Un’operazione mediata dagli Emirati Arabi Uniti ... 🔗rsi.ch

Guerra in Ucraina Sabato uno scambio di 500 prigionieri tra Russia e Ucraina? - In coincidenza della Pasqua, saranno scambiati pariteticamente 246 prigionieri per parte, rivela la fonte. Il numero totale di prigionieri scambiati tramite la mediazione degli Emirati Arabi Uniti ... 🔗bluewin.ch