Ucraina Landini | Trump più interessato alle terre rare che alla pace

pace Trump-Zelensky? Secondo me a Trump interessano più le terre rare che la pace”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, commentando gli sviluppi sulla guerra in Ucraina a margine del corteo per il primo maggio a Roma. “Il tema è quello di fermare tutti i bombardamenti – continua Landini – perché fare la pace non è investire sulle armi”, secondo cui “più armi hai, più i paesi si armano ed è più facile che si prosegua con la guerra”. Per il segretario della Cgil “la questione della pace, per il movimento dei lavoratori, è fondamentale perché senza pace non c’è né lavoro sicuro, né libertà“, denunciando che il peso maggiore della guerra è sulle spalle dei lavoratori dipendenti. “Per fare la pace bisogna fare le trattative – conclude Landini – bisogna avere la volontà di farla seriamente, cosa che si sta vedendo con difficoltà”. 🔗 Lapresse.it - Ucraina, Landini: “Trump più interessato alle terre rare che alla pace” “Presunto accordo di-Zelensky? Secondo me ainteressano più leche la”. Così il segretario della Cgil Maurizio, commentando gli sviluppi sulla guerra ina margine del corteo per il primo maggio a Roma. “Il tema è quello di fermare tutti i bombardamenti – continua– perché fare lanon è investire sulle armi”, secondo cui “più armi hai, più i paesi si armano ed è più facile che si prosegua con la guerra”. Per il segretario della Cgil “la questione della, per il movimento dei lavoratori, è fondamentale perché senzanon c’è né lavoro sicuro, né libertà“, denunciando che il peso maggiore della guerra è sulle spdei lavoratori dipendenti. “Per fare labisogna fare le trattative – conclude– bisogna avere la volontà di farla seriamente, cosa che si sta vedendo con difficoltà”. 🔗 Lapresse.it

