Ucraina e Stati Uniti siglano un nuovo accordo strategico sulle ‘terre rare’

Ucraina e Stati Uniti hanno firmato un importante accordo che apre la strada a una cooperazione strategica per lo sviluppo delle risorse naturali ucraine, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Il patto prevede anche l'istituzione di un fondo congiunto per la ricostruzione dell'Ucraina, un passo significativo nel rafforzamento dei legami economici tra Kiev e Washington."Ora l'accordo garantisce il successo per entrambi i nostri Paesi", ha dichiarato Yulia Svyrydenko, vicepremier Ucraina, durante la firma a Washington insieme al Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. Il presidente Donald Trump ha spiegato che l'intesa mira a ottenere garanzie per i consistenti aiuti finanziari e militari forniti a Kiev, ricordando che gli Stati Uniti hanno già speso 350 miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina.

