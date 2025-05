Lettera43.it - Ucraina e Stati Uniti hanno firmato l’accordo sulle terre rare

Al termine di una maratona negoziale, l’e gli, che a lungo è sembrato in bilico. L’intesa, come riporta Bloomberg, garantisce l’accesso privilegiato di Washington ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali di Kyiv, compresi alluminio, petrolio, grafite e gas naturale. Parte dei proventi delle miniere finirà in un fondo per finanziare la ricostruzione dell’e l’acquisto di nuove armi.LEGGI ANCHE:, energia, ricostruzione: così l’diventa un businessThanks to @POTUS @realDonaldTrump’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help. 🔗 Lettera43.it