Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare

Firmato l'accordo Usa-Ucraina per lo sfruttamento dei minerali e delle terre rare: lo confermano fonti alla Cnn e all'agenzia Bloomberg. Con questa mossa, Kiev prova a rafforzare il sostegno del presidente americano Donald Trump ai colloqui di cessate il fuoco con la Russia, stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'accordo, nello specifico, garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali dell'Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. L'accordo sulle terre rare per avvicinare Trump a Kiev. Il patto, dunque, è stato ritenuto fondamentale per avvicinare Trump a Kiev, mentre entrambe le parti spingono per porre fine alla guerra provocata dall'invasione russa più di tre anni fa. Secondo una bozza del documento, visionata da Bloomberg News, gli Stati Uniti hanno concordato che solo la futura assistenza militare che potrebbero fornire all'Ucraina sarebbe conteggiata ai fini del loro contributo al fondo.

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. «Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato per l’accordo e lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi, Ucraina e Stati Uniti», ha dichairato la vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko. 🔗open.online

Terre rare: Ucraina e Stati Uniti firmano un memorandum d’intesa. «Apre la strada al Fondo di investimento per la ricostruzione dell’Ucraina» - L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum che dimostra l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo sulle terre rare. Lo annuncia il vice primo ministro e ministro dell’Economia ucraina Yulia Svyrydenko, come riporta Ukrainska Pravda. «Oggi – ha dichiarato – abbiamo compiuto un passo avanti verso un accordo di partenariato economico congiunto con gli Usa. Il memorandum dimostra il costruttivo lavoro congiunto e l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo vantaggioso per entrambi i nostri popoli». 🔗open.online

Stati Uniti e Ucraina firmano accordo per il Fondo di Investimento per la Ricostruzione - Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato un accordo per istituire il Fondo di Investimento per la Ricostruzione Stati Uniti-Ucraina. Lo ha annunciato il Tesoro americano. "Riconoscendo il significativo sostegno finanziario e materiale fornito dal popolo statunitense alla difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa su vasta scala - si legge in una nota - questa partnership economica consente ai nostri due Paesi di collaborare e investire insieme per garantire che le nostre risorse, competenze e capacità reciproche possano accelerare la ripresa economica dell'Ucraina". 🔗quotidiano.net

