Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare | dentro anche un fondo per la ricostruzione

Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. «Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato per l’accordo e lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi, Ucraina e Stati Uniti», ha dichairato la vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko. «Il 30 aprile, Ucraina e Stati Uniti hanno firmato un accordo sui minerali, atteso da tempo, che istituisce un fondo di investimento congiunto in Ucraina», ha annunciato Svyrydenko, presente a Washington per firmare l’accordo quadro a nome dell’Ucraina. Ha firmato il documento insieme al Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. 🔗 Usa ehanno firmatosu minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. «Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato pere lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi,», ha dichairato la vicepremierYulia Svyrydenko. «Il 30 aprile,hanno firmato un accordo sui minerali, atteso da tempo, che istituisce undi investimento congiunto in», ha annunciato Svyrydenko, presente a Washington per firmarequadro a nome dell’. Ha firmato il documento insieme al Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. 🔗 Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terre rare: Ucraina e Stati Uniti firmano un memorandum d’intesa. «Apre la strada al Fondo di investimento per la ricostruzione dell’Ucraina» - L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum che dimostra l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo sulle terre rare. Lo annuncia il vice primo ministro e ministro dell’Economia ucraina Yulia Svyrydenko, come riporta Ukrainska Pravda. «Oggi – ha dichiarato – abbiamo compiuto un passo avanti verso un accordo di partenariato economico congiunto con gli Usa. Il memorandum dimostra il costruttivo lavoro congiunto e l’intenzione di finalizzare e concludere un accordo vantaggioso per entrambi i nostri popoli». 🔗open.online

Stati Uniti e Ucraina firmano accordo per il Fondo di Investimento per la Ricostruzione - Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato un accordo per istituire il Fondo di Investimento per la Ricostruzione Stati Uniti-Ucraina. Lo ha annunciato il Tesoro americano. "Riconoscendo il significativo sostegno finanziario e materiale fornito dal popolo statunitense alla difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa su vasta scala - si legge in una nota - questa partnership economica consente ai nostri due Paesi di collaborare e investire insieme per garantire che le nostre risorse, competenze e capacità reciproche possano accelerare la ripresa economica dell'Ucraina". 🔗quotidiano.net

Stati Uniti non firmano bozza di risoluzione Onu sull'Ucraina - Gli Stati Uniti si rifiutano di essere co-autori di una bozza di risoluzione dell'Onu in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, che sostiene l'integrità territoriale del Paese e condanna l'aggressione russa. Lo scrive Reuters online. "La situazione attuale è che gli Stati Uniti non lo firmeranno", ha detto una fonte diplomatica. La bozza, che condanna l'aggressione russa e ribadisce l'impegno per la sovranità dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, è sostenuta da più di 50 Paesi. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali, Kiev: Vantaggioso per entrambi - Aggiornamento del 01 Maggio delle ore 06:38; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Ucraina e Usa firmano l'accordo sulle terre rare: ci sarà anche un fondo per la ricostruzione; Guerra Ucraina - Russia, le news. Usa e Ucraina firmano accordo sulle terre rare; Ucraina e Stati Uniti firmano l'accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina e Stati Uniti hanno infine firmato l’accordo sui metalli rari - L’accordo è stato firmato a Washington dalla vice prima ministra e ministra allo Sviluppo economico ucraina, Yulia Svyrydenko, e dal segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent. Prima di entrare ... 🔗ilpost.it

Ucraina, firmato l'accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Kiev. Trump: «Putin mi rispetta, penso voglia la pace» - Guerra Ucraina, le notizie in diretta di oggi 30 aprile 2025. Il segretario di Stato americano Rubio ribadisce che gli Usa metteranno fine alla loro mediazione sulla guerra a meno che non ... 🔗ilmessaggero.it

Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare - Stati Uniti e Ucraina hanno firmato un accordo sulle terre rare e istituito un fondo congiunto per la ricostruzione, rafforzando la cooperazione economica e il sostegno di Washington a Kiev ... 🔗msn.com