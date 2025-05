Ucraina attacco con droni russi su Odessa | i soccorsi tra le macerie

attacco con droni russi ha ucciso due persone e ferito altre 15 nella città di Odessa, in Ucraina. Il servizio di emergenza statale ha riferito che un grattacielo residenziale, infrastrutture civili, una scuola e un supermercato sono stati danneggiati dai droni russi. I soccorritori hanno evacuato 200 residenti dall’edificio residenziale. Il governatore regionale Oleh Kiper ha scritto sulla sua pagina social che, in seguito all’attacco, sono scoppiati incendi in diversi punti della città. 🔗 Lapresse.it - Ucraina, attacco con droni russi su Odessa: i soccorsi tra le macerie Unconha ucciso due persone e ferito altre 15 nella città di, in. Il servizio di emergenza statale ha riferito che un grattacielo residenziale, infrastrutture civili, una scuola e un supermercato sono stati danneggiati dai. I soccorritori hanno evacuato 200 residenti dall’edificio residenziale. Il governatore regionale Oleh Kiper ha scritto sulla sua pagina social che, in seguito all’, sono scoppiati incendi in diversi punti della città. 🔗 Lapresse.it

