Ucciso e bruciato | scoperta choc dopo la morte di Francesco Cosa è saltato fuori sul 26enne che commosse l’Italia

morte di Francesco Diviesti, il giovane parrucchiere di Barletta trovato morto in circostanze drammatiche, ha registrato un’importante svolta. Cinque persone sono state formalmente iscritte nel registro degli indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che sta coordinando le indagini con l’accusa di omicidio aggravato da modalità mafiose. I sospettati sono tre cittadini di Barletta, uno di Minervino Murge e un uomo di origine albanese. Il corpo senza vita di Diviesti, 26 anni, era stato scoperto la mattina del 29 aprile 2024, in avanzato stato di carbonizzazione, in un’area rurale tra Canosa di Puglia e Minervino Murge, nel cuore del nord Barese.Il ragazzo risultava scomparso da quattro giorni, dopo essere uscito con degli amici nella serata del 25 aprile 2025. 🔗 L’inchiesta sulla misteriosadiDiviesti, il giovane parrucchiere di Barletta trovato morto in circostanze drammatiche, ha registrato un’importante svolta. Cinque persone sono state formalmente iscritte nel registro degli indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che sta coordinando le indagini con l’accusa di omicidio aggravato da modalità mafiose. I sospettati sono tre cittadini di Barletta, uno di Minervino Murge e un uomo di origine albanese. Il corpo senza vita di Diviesti, 26 anni, era stato scoperto la mattina del 29 aprile 2024, in avanzato stato di carbonizzazione, in un’area rurale tra Canosa di Puglia e Minervino Murge, nel cuore del nord Barese.Il ragazzo risultava scomparso da quattro giorni,essere uscito con degli amici nella serata del 25 aprile 2025. 🔗 Caffeinamagazine.it

