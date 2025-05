Ucciso e bruciato in una cava | cinque indagati per la morte di Francesco Diviesti di Barletta

cinque persone sono indagate per l’omicidio del giovane trovato carbonizzato in una cava tra Canosa e Minervino. Gli inquirenti non sembrano avere dubbi sul fatto che si tratti di Francesco Diviesti, parrucchiere scomparso il 25 aprile. Le accuse includono il concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso. 🔗 persone sono indagate per l’omicidio del giovane trovato carbonizzato in unatra Canosa e Minervino. Gli inquirenti non sembrano avere dubbi sul fatto che si tratti di, parrucchiere scomparso il 25 aprile. Le accuse includono il concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso. 🔗 Fanpage.it

