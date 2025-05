Uccise la sorella Alice Scagni parla la madre | Alberto è malato tre anni in carcere senza cure

Repubblica.it - Uccise la sorella Alice Scagni, parla la madre: “Alberto è malato, tre anni in carcere senza cure” Il primo maggio del 2022 il delitto nel quartiere genovese di Quinto. Antonella Zarri: “Scrive lettere sconcertanti, c’è scritto da tutte le parti che ha bisogno di farmaci” 🔗 Repubblica.it

Delitto di Alice Scagni, la Cassazione: “Dal fratello Alberto una vera e propria imboscata” - Le motivazioni della sentenza della Suprema Corte dopo il ricorso del 44enne condannato a 24 anni e 6 mesi: “Gesto premeditato, compatibile con lo stato di semi-infermità dell’omicida” 🔗repubblica.it

Una messa per ricordare Alice Scagni a tre anni dal delitto - Giovedì 1 maggio 2025 alle ore 10 presso la chiesa della Consolazione in via XX Settembre verrà celebrata una messa in occasione dell'anniversario della morte di Alice Scagni, uccisa dal fratello Alberto l'1 maggio 2022 sotto casa di lei nel levante genovese. "Figlia adorata ci manchi troppo... 🔗genovatoday.it

Omicidio Alice Scagni, Cassazione conferma condanna a 24 anni per il fratello Alberto - La Cassazione rigettato il ricorso presentato dagli avvocati di Alberto Scagni, i legali Alberto ... a 24 anni e 6 mesi per l’uomo che uccise la sorella Alice sotto casa a Genova Quinto il ... 🔗msn.com