Uccide la figlia di 7 mesi cosa sappiamo del dramma di Misterbianco | la depressione post partum e i Tso

depressione post partum. La donna era seguita dal Dipartimento di Salute Mentale di Catania sin dalla nascita della bambina. 🔗 Dietro il gesto della mamma, 40 anni, arrestata dai carabinieri con l'accusa di omicidio, c’è un importante stato di. La donna era seguita dal Dipartimento di Salute Mentale di Catania sin dalla nascita della bambina. 🔗 Fanpage.it

Orrore a Catania, madre uccide la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone: fermata la donna, il marito colto da malore - L’orrore a Misterbianco nel Catanese. Una bimba di sette mesi è morta, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Marchese. La piccola, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è morta prima di arrivare in ospedale per le gravissime lesioni riportate. 🔗secoloditalia.it

Catania, donna uccide la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone. Il papà in ospedale - La tragedia a Misterbianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna 🔗xml2.corriere.it

Uccide la figlia di 7 mesi buttandola dal balcone, arrestata la mamma 40enne. Il padre in ospedale, lei aveva un amministratore di sostegno - È stata arrestata per omicidio aggravato la 40enne che ha ucciso sua figlia di pochi mesi. La donna si è affacciata dal balcone della sua abitazione al terzo piano a Misterbianco, nel Catanese. In braccio aveva la bambina di appena sette mesi e l’ha gettata nel vuoto. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118: la bimba sarebbe morta durante il trasporto d’urgenza in ospedale a Catania. Sul luogo, nella cittadina di Misterbianco, sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. 🔗open.online

Annamaria Geraci uccide la figlia di 7 mesi: «Rifiutava Maria Rosa, è rimasta in balcone a guardarla morire». In casa c'era anche il compagno - Ha preso in braccio Maria Rosa, la figlia di sette mesi, è salita rapidamente in terrazza, al terzo piano del palazzo di proprietà e l'ha lanciata in strada. Un volo di oltre ... 🔗leggo.it

Misterbianco, mamma lancia dal terrazzo e uccide figlia di 7 mesi: arrestata per omicidio - La donna, una 40enne con problemi di depressione, è stata portata in caserma dai carabinieri. ll padre della piccola ha avuto un malore ed è stato accompagnato in ospedale ... 🔗quotidiano.net

Uccide la figlia di 7 mesi buttandola dal balcone, arrestata la mamma 40enne. Il padre in ospedale, lei aveva un amministratore di sostegno - La donna avrebbe sofferto di gravi problemi di salute mentale, soprattutto nell'ultimo periodo successivo al parto. Il tribunale di Catania le aveva assegnato un amministratore di sostegno L'articolo ... 🔗msn.com