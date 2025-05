Tyra Caterina Grant è ufficialmente italiana! Rinforzo importante | si allenò con Piatti e conosce Sinner

Il tennis italiano ha un nuovo rinforzo importante. Qualche minuto fa è arrivata la notizia che Tyra Caterina Grant è ufficialmente una giocatrice italiana e che potrà finalmente scendere in campo con a fianco del suo nome il Tricolore. La classe 2008 è nata a Roma ed è figlia dell'ex giocatore di basket Tyrone Grant, che ha militato per molti anni nel nostro campionato, e di Cinzia Giovinco, anche lei atleta e maestra di tennis. Proprio mentre il papà giocava a Veroli, Tyra Caterina è nata a Roma il 12 marzo del 2008. Legatissima da sempre all'Italia, ad inizio carriera, però, Grant ha giocato sotto bandiera americana. Negli ultimi anni la Federazione ha però cominciato un lungo lavoro per portare Tyra Caterina a diventare italiana. L'annuncio è arrivato proprio oggi da parte della mamma Cinzia, che sui propri social ha comunicato il cambio di nazionalità.

