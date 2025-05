Tuttosport – le ultime su Vlahovic Koopmeiners e Gatti

KoopmeinersCi sono, invece, sensazioni negative attorno alla possibilità di recuperare Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese arrivato la scorsa estate dall’Atalanta ha lavorato a parte alla Continassa anche questa mattina: troppo pochi i giorni che mancano al fondamentale match con il Bologna per ipotizzare una sua presenza in campo, neppure a gara in corso.Le condizioni di GattlStesso discorso per Federico Gatti, assente dal 27? del match vinto di misura all’Allianz Stadium contro il Genoa degli ex Leali, De Winter, Miretti e Vieira con gol di Kenan Yildiz lo scorso 29 marzo. Il roccioso difensore scuola Torino, come Koopmeiners, ha lavorato a parte e sta seguendo un piano personalizzato di recupero dalla frattura della diafisi del perone sinistro e non è ipotizzabile una sua presenza in campo a Bologna. 🔗 Justcalcio.com - Tuttosport – le ultime su Vlahovic, Koopmeiners e Gatti 2025-05-01 14:32:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:Le condizioni diCi sono, invece, sensazioni negative attorno alla possibilità di recuperare Teun. Il centrocampista olandese arrivato la scorsa estate dall’Atalanta ha lavorato a parte alla Continassa anche questa mattina: troppo pochi i giorni che mancano al fondamentale match con il Bologna per ipotizzare una sua presenza in campo, neppure a gara in corso.Le condizioni di GattlStesso discorso per Federico, assente dal 27? del match vinto di misura all’Allianz Stadium contro il Genoa degli ex Leali, De Winter, Miretti e Vieira con gol di Kenan Yildiz lo scorso 29 marzo. Il roccioso difensore scuola Torino, come, ha lavorato a parte e sta seguendo un piano personalizzato di recupero dalla frattura della diafisi del perone sinistro e non è ipotizzabile una sua presenza in campo a Bologna. 🔗 Justcalcio.com

Vlahovic Thiago Motta, Tuttosport svela: «Patto per questo finale di stagione». Cosa è successo alla Continassa - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Thiago Motta, Tuttosport svela il retroscena: «Patto per questo finale di stagione». Cosa è successo in queste settimane alla Continassa L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Dusan Vlahovic, attaccante di proprietà della Juventus ormai sempre più lontano dai bianconeri tenuto conto anche che il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è in alto mare. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve, un’altra esclusione per l’attaccante: contro il PSV la settima panchina nelle ultime otto partite - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, col PSV la settima panchina nelle ultime otto: dall’arrivo di Kolo Muani ha giocato titolare solo contro il Benfica per l’assenza del francese La Juventus tornerà in campo questa sera contro il Psv nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata con in palio gli ottavi di finale. Un’altra esclusione per Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo finirà in panchina per la settima volta nelle ultime otto partite. 🔗juventusnews24.com

Tuttosport - Juventus, Vlahovic: no a Mourinho e a Giuntoli, pronto ad accettare offerte da 25 milioni di euro - Josè Mourinho chiama, Dusan Vlahovic non risponde. O meglio gli dice: no, grazie. Secondo Tuttosport, l`attaccante serbo della Juventus ha... 🔗calciomercato.com

