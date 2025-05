Tuttosport – Inter grande gara gol annullato ancora non capisco il perché Su Lautaro…

Tuttosport:Bastoni: “Yamal è incredibile”Nel post partita parla anche Alessandro Bastoni: “Bella partita, ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, adesso dobbiamo riposare e poi pensare al Verona e al ritorno”. Analizza così l’ultimo periodo: “Penso sia la mia 57esima partita stagionale, l’Inter ne ha fatte altrettante e una settimana come quella passata può capitare. Ci dispiace per i tifosi, ma abbiamo fatto vedere che ci siamo e non molleremo fino alla fine”. Poi elogia Yamal: “E’ un giocatore incredibile, credo sia uno degli esterni più forti al mondo, se non il più forte: quando c’è da dire bravo agli avversari lo si fa”. Alla fine un siparietto con Szczesny: “Gli ho fatto i complimenti per la scelta che ha fatto, dopo che aveva deciso di smettere”. 🔗 Justcalcio.com - Tuttosport – “Inter grande gara, gol annullato ancora non capisco il perché”. Su Lautaro… 2025-04-30 23:37:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta:Bastoni: “Yamal è incredibile”Nel post partita parla anche Alessandro Bastoni: “Bella partita, ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, adesso dobbiamo riposare e poi pensare al Verona e al ritorno”. Analizza così l’ultimo periodo: “Penso sia la mia 57esima partita stagionale, l’ne ha fatte altrettante e una settimana come quella passata può capitare. Ci dispiace per i tifosi, ma abbiamo fatto vedere che ci siamo e non molleremo fino alla fine”. Poi elogia Yamal: “E’ un giocatore incredibile, credo sia uno degli esterni più forti al mondo, se non il più forte: quando c’è da dire bravo agli avversari lo si fa”. Alla fine un siparietto con Szczesny: “Gli ho fatto i complimenti per la scelta che ha fatto, dopo che aveva deciso di smettere”. 🔗 Justcalcio.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bayern Inter, l’esito di Parma non è il modo migliore per presentarsi all’Allianz Arena ma nemmeno per sognare in grande - di RedazioneBayern Inter, torna la Champions ma la prestazione di Parma non è il miglior modo per presentarsi all’Allianz Arena Martedì 8 Aprile torna la Champions League, l’Inter vola in Germania per affrontare i tedeschi del Bayern Monaco che, seppur falcidiati da numerosissimi infortuni, restano sempre una squadra temibilissima. I nerazzurri sono reduci da una prestazione in campionato contro il Parma a tinte chiaroscure, la partita proposta contro gli emiliani non è sicuramente il migliore biglietto da visita per presentarsi in casa dei tedeschi ma nemmeno per ambire al sogno ... 🔗internews24.com

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Inzaghi: «Inter con 14 giocatori di movimento! Grande reazione» - L’Inter di Inzaghi non riesce a vincere contro il Milan per il quarto derby su cinque in stagione, in attesa dell’ultimo fra tre settimane. L’allenatore ha parlato a Inter TV di quanto visto nella semifinale d’andata. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi sul pareggio per 1-1 nel derby Milan-Inter: «Siamo stati sempre dentro la partita. Volevamo un risultato positivo e l’abbiamo meritato, contro una squadra con qualità individuali e strappi. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Diretta Milan-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Juventus, 3 colpi di mercato per tornare grande: c'è un duello con l'Inter; Juventus, 3 colpi di mercato per tornare grande: c'è un duello con l'Inter; TS - A Bologna maglia da titolare per il grande ex Arnautovic. Rientro Thuram: l'Inter ha un obiettivo chiaro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media