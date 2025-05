Tutto dissequestrato dopo il blitz alla Zoffoli Metalli | Tribunale ci ha dato ragione

Tutto dissequestrato. A poche settimane dalla maxi-operazione contro il traffico illecito di rifiuti che aveva coinvolto quattro province e portato al sequestro di beni aziendali per un totale di 92 milioni di euro, arriva la svolta per la Zoffoli Metalli srl, azienda di punta nel settore del. 🔗 Ferraratoday.it - Tutto dissequestrato dopo il blitz alla Zoffoli Metalli: “Tribunale ci ha dato ragione” . A poche settimane dmaxi-operazione contro il traffico illecito di rifiuti che aveva coinvolto quattro province e portato al sequestro di beni aziendali per un totale di 92 milioni di euro, arriva la svolta per lasrl, azienda di punta nel settore del. 🔗 Ferraratoday.it

