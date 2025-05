Tutti i segreti del Castello Primo Festival medievale

Primo Maggio per tornare indietro nella storia. Il Castello di Lardirago fino a domenica ospita la prima edizione del Festival medievale, kermesse aperta a Tutti con cortei in costume, cene medievali, rievocazioni storiche, spettacoli e dimostrazioni straordinarie che faranno fare un vero salto nel tempo. Primo appuntamento che richiamerà i migliori arcieri d'Italia, saranno i campionati italiani di società che anche oggi vedranno impegnati nella finale gli atleti di maggior valore. Dimostrazioni di tiro con l'arco, inoltre, si potranno vedere oggi e sabato alle 17, mentre alle 15,45 di oggi, sabato alle 11,30 e domenica alle 15,45 si potrà assistere alle spettacolari dimostrazioni delle macchine da guerra medievali in azione. Catapulte, trabucchi e altre invenzioni belliche prenderanno vita come se si fosse sul campo di battaglia del Medioevo.

