Tutti al mare per il 1 maggio | lunghe code in Fi-Pi-Li e A11

Primo Maggio, tutti al mare. Delirio in FiPiLi, code da Montelupo a Lavoria - Firenze, 1 maggio 2025 – Conviene armarsi di pazienza e non lasciarsi prendere dall’ansia. Perchè alle 11,30 di stamani, giovedì 1 maggio, i tempi di percorrenza da Firenze a Calambrone, cioè il tempo stimato per percorrere tutti i circa 100 km della Firenze-Pisa-Livorno, era di circa 2 ore. Sono in molti ad aver scelto il mare per la classica gita fuori porta in occasione della Festa dei Lavoratori, ma la grande mole di traffico che si è riversata in FiPiLi ha generato lunghe e importanti code. 🔗lanazione.it

Sport in tv giovedì 1 maggio: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, giovedì 1 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. In campo Europa e Conference League con l’andata delle semifinali. La Fiorentina di Raffaele Palladino va a caccia della terza finale. Fischio d’inizio alle 21.00 a Siviglia contro il Betis. In contemporanea anche Djurgarden-Chelsea e, in Europa League, Athletic Bilbao-Manchester United e Tottenham-Bodo Glimt. Giornata di quarti di finale al Masters 1000 di Madrid. 🔗sportface.it

Concertone del 1° Maggio all’ombra del ponte di Tiberio, tutti gli ospiti del Marecchia Dream Fest - Cinque giorni di festa, una ventina di artisti, oltre cinquanta associazioni di volontariato da tutto il territorio, un grande parco, tre serate dj set, un villaggio brulicante di iniziative. Numeri che raccontano il Marecchia Dream Fest, l’ormai tradizionale concertone del Primo Maggio all’ombra... 🔗riminitoday.it

Al via la stagione balneare, ombrelloni aperti dal 1° maggio al 30 ottobre - A Ostia la stagione estiva 2025 inizia il 1° maggio e durerà fino al 30 ottobre. Le novità sulle concessioni balneari Concessioni balneari: ecco cosa sapere sul mare di Roma Le concessioni… Leggi ... 🔗informazione.it

Mobilità, dal 1° maggio tornano le Linee Mare: tutte le informazioni - Il servizio sarà gestito da Atac e sarà attivo sette giorni su sette. Tre le tratte proposte con frequenza regolare lungo tutta la giornata ... 🔗ilquotidianodellazio.it