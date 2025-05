Tutti al concertone ma il governo lavora per il lavoro

Concertone del 1° Maggio all’ombra del ponte di Tiberio, tutti gli ospiti del Marecchia Dream Fest - Cinque giorni di festa, una ventina di artisti, oltre cinquanta associazioni di volontariato da tutto il territorio, un grande parco, tre serate dj set, un villaggio brulicante di iniziative. Numeri che raccontano il Marecchia Dream Fest, l’ormai tradizionale concertone del Primo Maggio all’ombra... 🔗riminitoday.it

Bergonzoni “Governo lavora per dare centralità alle imprese culturali” - ROMA (ITALPRESS) – “Da anni stiamo lavorando per cercare di dare la giusta centralità alle imprese culturali e creative, perché sono la spina dorsale del nostro Paese. Uno studio europeo racconta che un Paese ricco di imprese culturali e creative ha anche un ottimo risultato per quanto riguarda l’imprenditoria tradizionale”. Lo ha detto la sottosegretaria al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, a margine di un evento. 🔗unlimitednews.it

