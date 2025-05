Tutta la carica di Inzaghi | Siamo vicini al sogno Ma ora prendiamocelo

Siamo vicini al traguardo, ma non abbiamo ancora fatto nulla – ammonisce l’allenatore, Filippo Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia – Sono nel calcio da più di trent’anni: fino a quando non taglio il traguardo non sono contento". Ma c’è una cosa che invita a fare: godersi il momento. "Siamo all’ultima corsa, la più emozionante, la più bella".Il condottiero del Pisa, che oltre ad aver conquistato già due promozioni da allenatore, da calciatore ha alzato la Champions League (due volte) e il mondiale. Eppure l’emozione da parte sua è palpabile. Lo si sente dalla voce. "Sono sereno come sempre" dichiara, ma è ovvio che non è così. D’altronde, oltre al campo lo sguardo (e la testa) sarà fisso sul cellulare, attendendo buone notizie da La Spezia: "Sono contento di giocare in contemporanea. 🔗 Lanazione.it - Tutta la carica di Inzaghi: "Siamo vicini al sogno. Ma ora prendiamocelo" Inutile nascondersi. La partita di oggi non è come le altre. Non può esserlo. Il Pisa ha davanti a sé il primo match-point per la promozione in Serie A. "al traguardo, ma non abbiamo ancora fatto nulla – ammonisce l’allenatore, Filippo, nella conferenza stampa della vigilia – Sono nel calcio da più di trent’anni: fino a quando non taglio il traguardo non sono contento". Ma c’è una cosa che invita a fare: godersi il momento. "all’ultima corsa, la più emozionante, la più bella".Il condottiero del Pisa, che oltre ad aver conquistato già due promozioni da allenatore, da calciatore ha alzato la Champions League (due volte) e il mondiale. Eppure l’emozione da parte sua è palpabile. Lo si sente dalla voce. "Sono sereno come sempre" dichiara, ma è ovvio che non è così. D’altronde, oltre al campo lo sguardo (e la testa) sarà fisso sul cellulare, attendendo buone notizie da La Spezia: "Sono contento di giocare in contemporanea. 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Grande Fratello, tutta la verità di Lorenzo Spolverato: "Siamo tutti un po' cattivi in una storia raccontata male" - Il modello Lorenzo Spolverato ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e dichiarato ancora una volta il suo amore per la ballerina Shaila Gatta. 🔗comingsoon.it

Verona, Zanetti carica: «Contro il Milan dobbiamo reagire, ci siamo vergognati. Sugli infortunati dico questo» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nella conferenza stampa in vista della gara contro il Milan. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Verona. SCELTE – «Qualcosa cambierà, ci sono vari giocatori che si candidano dal primo minuto e rientra Duda. Valentini si candida per un posto, mi è […] 🔗calcionews24.com

Inter, Inzaghi: “Siamo in emergenza ma è momento cruciale” - Roma, 4 mar. (askanews) – Vigilia di Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di Champions in programma domani, mercoledì 5 marzo alle 18.45. “Sappiamo di essere un po’ in difficoltà in una parte del campo ben precisa – le parole di Simone Inzaghi alla vigilia del match – Oltre a Dimarco, abbiamo perso Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo, probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi. 🔗ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutta la carica di Inzaghi: Siamo vicini al sogno. Ma ora prendiamocelo; Barcellona-Inter, Inzaghi suona la carica: «Settimana brutta ma abbiamo entusiasmo»; Barcellona-Inter, Inzaghi ci crede: “Siamo pronti”. Lautaro guida la carica nerazzurra; Champions, Barcellona-Inter semifinale al cardiopalma. Inzaghi si gioca tutta la stagione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tutta la carica di Inzaghi: "Siamo vicini al sogno. Ma ora prendiamocelo" - Il tecnico nerazzurro e la sfida contro il Frosinone che può valere la Serie A "Siamo orgogliosi e felici, ma in campo oggi voglio l’atteggiamento giusto". 🔗msn.com

Champions, Inzaghi e Lautaro suonano la carica per l’Inter - La semifinale di Champions League alle porte, l'occasione di tornare in finale per la seconda volta. Le tre sconfitte consecutive sembrano essere più che altro benzina per accendersi nel big match, il ... 🔗rainews.it

GdS – Inter, tutta la carica di Inzaghi: “Ecco il discorso fatto ieri ad Appiano alla squadra” - Inzaghi ce l’aveva ancora negli occhi quando l’ha rivista finalmente tutta insieme ieri ad Appiano. E avrà sorriso, c’è da scommetterci: l’Inter è tornata, ammesso che in questa sosta sia mai andata ... 🔗fcinter1908.it