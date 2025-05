Turchia | bruciano 20 tonnellate di marijuana all’aria aperta migliaia di intossicati a Lice Monta la protesta

Lice (Turchia) — Quello che doveva essere un’operazione dimostrativa contro il narcotraffico si è trasformato in un disastro sanitario e ambientale. Nella provincia sudorientale di Lice, a maggioranza curda, migliaia di residenti sono stati involontariamente esposti a fumi tossici dopo che le autorità turche hanno deciso di distruggere ben 20 tonnellate di marijuana sequestrata, incendiandola . Turchia: bruciano 20 tonnellate di marijuana all’aria aperta, migliaia di intossicati a Lice. Monta la protesta L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Turchia: bruciano 20 tonnellate di marijuana all’aria aperta, migliaia di intossicati a Lice. Monta la protesta ) — Quello che doveva essere un’operazione dimostrativa contro il narcotraffico si è trasformato in un disastro sanitario e ambientale. Nella provincia sudorientale di, a maggioranza curda,di residenti sono stati involontariamente esposti a fumi tossici dopo che le autorità turche hanno deciso di distruggere ben 20disequestrata, incendiandola .20didilaL'Identità. 🔗 Lidentita.it

Su altri siti se ne discute

Occhi arrossati e che bruciano ma anche mal di testa e dolore al collo: capita quando si trascorre molto tempo davanti allo schermo. Cosa fare? Dalla regola del 20-20-20 agli esercizi utili, tutti i consigli dell’esperto per limitare il fastidio - Capita spesso, dopo una giornata trascorsa davanti allo schermo del computer, di fare i conti con sintomi fastidiosi, quali bruciore agli occhi e mal di testa. Si parla, non a caso, di sindrome da visione al computer, un disturbo comune ma da non sottovalutare, onde evitare il rischio di incappare in problematiche a lungo termine. ... 🔗iodonna.it

Turchia Under 20-Italia Under 20: formazioni, dove vederla in tv e streaming - L`Elite League dedicata alle Nazionali Under 20 si chiude in Turchia per l`Italia Under 20 di Bernardo Corradi che sarà chiamato ad affrontare... 🔗calciomercato.com

Immenso giacimento di terre rare scoperto in Kazakistan: si stimano oltre 20 milioni di tonnellate - Durante una missione esplorativa nella regione kazaka di Karaganda, a circa 300 km da Astana, è stato scoperto un gigantesco giacimento di terre rare. Secondo le stime potrebbero essercene oltre 20 milioni di tonnellate entro una profondità di 300 metri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Articolo - La Turchia diventa la nuova discarica di rifiuti d'Europa; Un capitale di macerie tossiche. 🔗Ne parlano su altre fonti