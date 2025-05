Turchia | 180 fermati a Istanbul per tentata manifestazione del primo maggio

Istanbul per avere tentato di raggiungere la centrale piazza Taksim in occasione del primo maggio, dove sono state vietate manifestazione di massa e l'area è stata chiusa dalle forze dell'ordine con barricate. Il centro della città è blindato e tutte le principali vie che portano a Taksim sono state bloccate dalle forze di polizia fin dal mattino, mentre sono anche state chiuse le fermate delle linee metropolitane e dei tram che si avvicinano o passano per il quartiere centrale di Beyoglu. 🔗 Quotidiano.net - Turchia: 180 fermati a Istanbul per tentata manifestazione del primo maggio L'associazione degli avvocati turca Chd ha denunciato che almeno 180 persone sono state fermate dalle forze dell'ordine aper avere tentato di raggiungere la centrale piazza Taksim in occasione del, dove sono state vietatedi massa e l'area è stata chiusa dalle forze dell'ordine con barricate. Il centro della città è blindato e tutte le principali vie che portano a Taksim sono state bloccate dalle forze di polizia fin dal mattino, mentre sono anche state chiuse le fermate delle linee metropolitane e dei tram che si avvicinano o passano per il quartiere centrale di Beyoglu. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Turchia Oltre 1.100 arresti. Maxi repressione per le proteste . Fermati anche nove giornalisti. Quasi 15 milioni di voti alle primarie incoronano il sindaco di Istanbul arrestato. Erdogan commenta il trionfo del rivale arrestato: una farsa delle opposizioni - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lo ha bloccato come un colpo di teatro. Ma intanto domenica ben 15 milioni di persone sono andate simbolicamente a votare l’ex sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, per incoronarlo sfidante del Sultano alle prossime elezioni presidenziali, previste nel 2028. Il problema è che l’ex primo cittadino della megalopoli sul Bosforo, per quella data, rischia di essere in galera. 🔗quotidiano.net

Turchia, la marcia degli studenti a Istanbul per protestare contro l’arresto del sindaco Imamoglu - Studenti universitari in marcia nel centro di Istanbul per protestare contro l’arresto del sindaco della città Ekrem Imamoglu avvenuto mercoledì. Imamoglu, popolare leader dell’opposizione e rivale chiave del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stato arrestato dopo un raid all’alba nella sua residenza, nell’ambito di indagini su presunti legami di corruzione e terrorismo. Sono state arrestate anche altre figure di spicco, tra cui due sindaci di distretto. 🔗lapresse.it

Ekrem Imamoglu, chi è il sindaco di Istanbul arrestato in Turchia - La polizia turca ha arrestato il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. Le accuse nei confronti del principale oppositore politico del presidente turco Erdogan riguardano presunti casi di corruzione e legami con il Pkk. Si tratta di una drammatica escalation nella repressione del governo nei confronti dell’opposizione e delle voci dissidenti in Turchia. Ekrem Imamoglu, chi è il sindaco di Istanbul arrestato Ekrem Imamoglu, 54 anni, è un politico e imprenditore turco, popolare leader dell’opposizione e principale rivale del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Turchia: 180 fermati a Istanbul per tentata manifestazione del primo maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Legali, '180 fermati a Istanbul per proteste del 1 maggio' - L'associazione degli avvocati turca Chd ha denunciato che almeno 180 persone sono state fermate dalle forze dell'ordine a Istanbul per avere tentato di raggiungere la centrale piazza Taksim in occasio ... 🔗ansa.it

Terremoto a Istanbul, oltre 180 scosse di assestamento dopo la violenta scossa di magnitudo 6.2 - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di seguire da vicino quanto accade. Oltre 230 feriti: “Molti si sono lanciati dalle finestre” ... 🔗msn.com