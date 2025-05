Tumori e ‘Natural killer’ ecco il ruolo chiave delle cellule immunitarie

ruolo delle cellule ’Natural killer’ nel regolare la risposta all’immunoterapia nelle pazienti affette da tumore al seno triplo negativo.L’Associazione americana è una delle più importanti a livello globale nel promuovere la ricerca sul cancro, includendo eventi scientifici, conferenze, finanziamenti a medici e ricercatori ed, in generale, una corretta divulgazione scientifica.Anche se ha sede in Usa, conta membri associati in tutto il mondo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Tumori e ‘Natural killer’, ecco il ruolo chiave delle cellule immunitarie Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – C’è anche un presenza reggiana al prestigioso Congresso Annuale 2025 dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in corso di svolgimento a Chicago negli Stati Uniti. La ricercatrice Francesca Reggiani del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda Usl-Irccs di Reggio Emilia ha presentato i risultati dello studio del suo lavoro di ricerca sul’Naturalnel regolare la risposta all’immunoterapia nelle pazienti affette da tumore al seno triplo negativo.L’Associazione americana è unapiù importanti a livello globale nel promuovere la ricerca sul cancro, includendo eventi scientifici, conferenze, finanziamenti a medici e ricercatori ed, in generale, una corretta divulgazione scientifica.Anche se ha sede in Usa, conta membri associati in tutto il mondo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

