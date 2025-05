Tuffi sei azzurri a Pechino per la Super Final Nuova formula per le gare individuali

Super Final di Pechino per la Coppa del Mondo di Tuffi. Da domani a domenica si affronteranno i migliori dodici tuffatori nelle gare individuali e le migliori otto coppie in quelle di sincro. C'è anche un po' di Italia, visto che sono sei gli azzurri che gareggeranno in terra cinese.Per quest'ultimo appuntamento a Pechino il CT Oscar Bertone ha deciso di convocare Chiara Pellacani, Elisa Pizzini, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro, Stefano Belotti e Riccardo Giovannini. L'Italia avrà almeno un rappresentante in tutte le gare, tranne quelle del sincro dalla piattaforma, con i fari che sono puntati anche sul Team Event con la squadra azzurra che è stata capace di salire sul podio per due volte, con il secondo posto in Messico e poi il terzo in Canada.

