Tubo rotto Romea bloccata

Tubo di alta pressione nel quale scorreva gas metano. Immediatamente si è percepito il tipico odore di questo gas e sono stati chiamati i Vigili del Fuoco della caserma di Codigoro, che giunti con una squadra sul posto hanno provveduto a far bloccare il traffico sulla trafficata statale Romea con l’ausilio delle forze dell’ordine e a chiamare i tecnici della ditta "InRete". Dalla rottura del Tubo, hanno potuto constatare come il gas uscisse ad una pressione di 5 bar ed in circa mezz’ora hanno provveduto a chiudere la falla e a riparare il guasto. Conclusa l’aggiustatura del Tubo, il traffico sulla Romea è stato riaperto ed ha ripreso a scorrere regolarmente. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Tubo rotto, Romea bloccata Alcuni operai su incarico del comune di Codigoro verso mezzogiorno, intenti a tagliare l’erba con mezzi meccanici presso la Villa Scalambra, hanno inavvertitamente tranciato undi alta pressione nel quale scorreva gas metano. Immediatamente si è percepito il tipico odore di questo gas e sono stati chiamati i Vigili del Fuoco della caserma di Codigoro, che giunti con una squadra sul posto hanno provveduto a far bloccare il traffico sulla trafficata statalecon l’ausilio delle forze dell’ordine e a chiamare i tecnici della ditta "InRete". Dalla rottura del, hanno potuto constatare come il gas uscisse ad una pressione di 5 bar ed in circa mezz’ora hanno provveduto a chiudere la falla e a riparare il guasto. Conclusa l’aggiustatura del, il traffico sullaè stato riaperto ed ha ripreso a scorrere regolarmente. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Incidente sulla Romea tra un'auto e un tir: tre morti, strada bloccata - CODEVIGO (PADOVA) - Ennesimo dramma della strada in provincia di Padova. Oggi, 8 aprile, alle 15 lungo la Romea all'altezza di Rosara di Codevigo si sono scontrati un'auto e un... 🔗ilgazzettino.it

Incidente sulla Romea tra un'auto e un tir: tre morti, strada bloccata - CODEVIGO (PADOVA) - Ennesimo dramma della strada in provincia di Padova. Oggi, 8 aprile, alle 15 lungo la Romea all'altezza di Rosara di Codevigo si sono scontrati un'auto e un... 🔗ilgazzettino.it

Giampaolo Lideo, bolletta da 17mila euro per l'artigiano 85enne: «Forse la colpa era di un tubo rotto, ma è stato aggiustato» - PADOVA - Una bolletta dell?acqua da 17mila euro per una bottega di pochi metri quadrati. Giampaolo Lideo ha 85 anni e gli ultimi 50 li ha passati a lucidare e a restaurare mobili antichi nella... 🔗ilgazzettino.it

Approfondimenti da altre fonti

Tubo rotto, Romea bloccata - Alcuni operai su incarico del comune di Codigoro verso mezzogiorno, intenti a tagliare l’erba con mezzi meccanici presso la ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Incidente sulla Romea tra un'auto e un tir: tre morti, strada bloccata - Leggermente contuso ma non in pericolo di vita l'autista del mezzo pesante. La Romea è completamente bloccata su ambo i sensi di marcia. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della ... 🔗msn.com

Incidente sulla Romea tra un'auto e un tir: tre morti, strada bloccata - La Romea è completamente bloccata su ambo i sensi di marcia. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Al vaglio degli ... 🔗ilmattino.it