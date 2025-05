Tu chupa | la follia del tennista russo che rivolge insulti e gesti osceni all’arbitro dopo aver vinto il punto

tennista Svyatoslav Gulin, numero 407 al mondo, è stato squalificato mentre era in vantaggio nettamente nel terzo e decisivo set contro Alejo Sanchez, giocatore spagnolo che partecipa al torneo tramite una wild card. Gulin stava conducendo 4-0, ma ha perso il controllo all’improvviso e ha iniziato ad attaccare verbalmente e fisicamente il giudice di sedia. dopo aver vinto un punto, ha rivolto insulti e ha anche fatto un gesto osceno verso l’arbitro, urlando “Tu, chupa” con le mani sulle sue parti intime. Una celebrazione grottesca che ha portato inevitabilmente alla squalifica.La rabbia del 22enne russo sarebbe stata provocata da una chiamata contestata del giudice di sedia, ma resta inspiegabile, visto che la partita era totalmente in suo controllo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Tu, chupa”: la follia del tennista russo che rivolge insulti e gesti osceni all’arbitro dopo aver vinto il punto Un episodio surreale ha segnato il primo turno del torneo ITF M25 di Sabadell, in Spagna. IlSvyatoslav Gulin, numero 407 al mondo, è stato squalificato mentre era in vantaggio nettamente nel terzo e decisivo set contro Alejo Sanchez, giocatore spagnolo che partecipa al torneo tramite una wild card. Gulin stava conducendo 4-0, ma ha perso il controllo all’improvviso e ha iniziato ad attaccare verbalmente e fisicamente il giudice di sedia.un, ha rivoltoe ha anche fatto un gesto osceno verso l’arbitro, urlando “Tu,” con le mani sulle sue parti intime. Una celebrazione grottesca che ha portato inevitabilmente alla squalifica.La rabbia del 22ennesarebbe stata provocata da una chiamata contestata del giudice di sedia, ma resta inspiegabile, visto che la partita era totalmente in suo controllo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Gulin impazzisce e inizia a fare gesti osceni all’arbitro, scene mai viste: “Tu, chupa! Sì, chupa” - Inspiegabile sciocchezza di Svyatoslav Gulin che si è fatto squalificare quando era ad un passo dalla vittoria. Gesti osceni espliciti nei confronti del giudice di sedia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cialde o polvere? Con questa De'Longhi scegli tu e intanto risparmi il 38% su Amazon - La macchina da caffè manuale De'Longhi EC201.CD.B è in offerta su Amazon a 84,94€, IVA inclusa, grazie a uno sconto del 38% sul prezzo di listino. Un’opportunità concreta per chi vuole preparare espresso e cappuccino a casa con un dispositivo compatto, robusto e dotato delle funzioni essenziali. Ci sono le spese di spedizione comprese e avrai accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica integrata. 🔗lanazione.it

Tu si que Vales, Anticipazioni: Paolo Bonolis nuovo giudice, ecco chi sostituisce - Stando alle nuove Anticipazioni su Tu si Que Vales, Paolo Bonolis sarebbe pronto a ricoprire il ruolo di giudice. Ma al posto di chi? 🔗comingsoon.it

Se ne parla anche su altri siti

Gulin impazzisce e inizia a fare gesti osceni all’arbitro, scene mai viste: “Tu, chupa! Sì, chupa”; Il russo Gulin? Suc***a!, e il gesto osceno: follia in campo, finisce malissimo | .it; Il russo Gulin? Suc***a! e il gesto osceno | follia in campo finisce malissimo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne