Trump | Waltz ambasciatore all’Onu Rubio consigliere per la sicurezza ad interim

Trump ha annunciato la nomina di Mike Waltz come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite e ha aggiunto che sarà il segretario di Stato Marco Rubio a ricoprire l’incarico di consigliere per al sicurezza nazionale finora ricoperto proprio da Waltz. La notizia giunge dopo le prime indiscrezioni dei media americani.Circa un mese fa era stato rivelato che il politico 51enne aveva aggiunto un giornalista a una chat su Signal, utilizzata per discutere piani militari contro gli Houthi in Yemen. Si tratta del primo funzionario a essere rimosso durante il secondo mandato di Trump alla Casa Bianca. L’annuncio di Trump su Waltz e Rubio“Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Durante il suo periodo in uniforme sul campo di battaglia, in Congresso e come mio consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz ha lavorato duramente per mettere al primo posto gli interessi della nostra nazione. 🔗 Lapresse.it - Trump: “Waltz ambasciatore all’Onu, Rubio consigliere per la sicurezza ad interim” Il presidente Usa Donaldha annunciato la nomina di Mikecome prossimodegli Stati Uniti alle Nazioni Unite e ha aggiunto che sarà il segretario di Stato Marcoa ricoprire l’incarico diper alnazionale finora ricoperto proprio da. La notizia giunge dopo le prime indiscrezioni dei media americani.Circa un mese fa era stato rivelato che il politico 51enne aveva aggiunto un giornalista a una chat su Signal, utilizzata per discutere piani militari contro gli Houthi in Yemen. Si tratta del primo funzionario a essere rimosso durante il secondo mandato dialla Casa Bianca. L’annuncio disu“Sono lieto di annunciare che nominerò Mikeprossimodegli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Durante il suo periodo in uniforme sul campo di battaglia, in Congresso e come mioper lanazionale, Mikeha lavorato duramente per mettere al primo posto gli interessi della nostra nazione. 🔗 Lapresse.it

