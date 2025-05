Trump sposta Mike Waltz all’Onu via dalla Casa Bianca il consigliere per la sicurezza dopo lo scandalo della chat sull’attacco in Yemen

Mike Waltz, già consigliere per la sicurezza nazionale Usa, che secondo i media americani era stato spinto alle dimissioni da Donald Trump assieme al suo vice, Alex Wong. Dimissioni anricipate anche da Politico e che ora trovano conferma nell’annuncio del presidente Usa su Truth. Il ruolo di Waltz sarà ricoperto ad interim dal segretario di Stato americano, Marco Rubio.L’annuncio di Trump«Sono lieto di annunciare – scrive Trump – che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Fin dalla sua esperienza in uniforme sul campo di battaglia, al Congresso e come mio consigliere per la sicurezza Nazionale, Mike Waltz si è impegnato a fondo per mettere al primo posto gli interessi della nostra Nazione. 🔗 Sarà il prossimo ambasciatore Usa alle Nazioni Unite, giàper lanazionale Usa, che secondo i media americani era stato spinto alle dimissioni da Donaldassieme al suo vice, Alex Wong. Dimissioni anricipate anche da Politico e che ora trovano conferma nell’annuncio del presidente Usa su Truth. Il ruolo disarà ricoperto ad interim dal segretario di Stato americano, Marco Rubio.L’annuncio di«Sono lieto di annunciare – scrive– che nomineròprossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Finsua esperienza in uniforme sul campo di battaglia, al Congresso e come mioper laNazionale,si è impegnato a fondo per mettere al primo posto gli interessinostra Nazione. 🔗 Open.online

