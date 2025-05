Trump si libera del consigliere Waltz protagonista dello scandalo chat Al suo posto l’amico Witkoff?

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong hanno lasciato i loro incarichi nell'amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riferito da Fox News. La decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal "Signalgate", la pubblicazione da parte del direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, di uno scambio in una chat Signal riservata in cui Waltz aveva inavvertitamente incluso lo stesso giornalista, rivelando la preparazione di attacchi contro i ribelli Houthi in Yemen.Waltz, ex deputato della Florida e veterano decorato dei Berretti Verdi, si era assunto la piena responsabilità per l'incidente ad aprile, definendolo "imbarazzante" in un'intervista a Fox News. Nonostante il sostegno pubblico iniziale del presidente Trump, l'episodio ha sollevato dubbi sulla gestione della sicurezza e sulla discrezione all'interno del Consiglio.

