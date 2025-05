Trump sfida le linee guida mediche sui trattamenti per i transgender | il nuovo rapporto del Dipartimento della Salute

rapporto del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani solleva dubbi sulla prassi corrente riguardo al trattamento delle persone transgender. L’amministrazione Trump propone un maggiore ricorso alla psicoterapia per i giovani transgender, suggerendo di privilegiare un approccio psicologico piuttosto che un’assistenza medica che accetti e sostenga il “gender”. Questo rapporto nasce in risposta alla richiesta del presidente Trump di non sostenere la transizione di genere per i minori di 19 anni. Sebbene un tribunale abbia già sospeso alcune parti di questo ordine, il nuovo rapporto rappresenta una netta contraddizione rispetto alle linee guida adottate dalle principali organizzazioni mediche per il trattamento dei soggetti transgender. 🔗 Laprimapagina.it - Trump sfida le linee guida mediche sui trattamenti per i transgender: il nuovo rapporto del Dipartimento della Salute Un recentedele dei Servizi Umani solleva dubbi sulla prassi corrente riguardo al trattamento delle persone. L’amministrazionepropone un maggiore ricorso alla psicoterapia per i giovani, suggerendo di privilegiare un approccio psicologico piuttosto che un’assistenza medica che accetti e sostenga il “gender”. Questonasce in risposta alla richiesta del presidentedi non sostenere la transizione di genere per i minori di 19 anni. Sebbene un tribunale abbia già sospeso alcune parti di questo ordine, ilrappresenta una netta contraddizione rispetto alleadottate dalle principali organizzazioniper il trattamento dei soggetti. 🔗 Laprimapagina.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump: "Tracciate linee guida per la pace in Ucraina" - (Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2025 "Le linee guida principali dell'accordo sull'Ucraina sono state stabilite, dopo i miei colloqui con Putin e Zelensky. Migliaia di persone vengono uccise ogni settimana e gli Stati Uniti hanno pagato, a causa di Biden, 350 miliardi per una guerra che non sarebbe mai dovuta scoppiare. Senza di noi, la Nato non è la stessa cosa. Il presidente Putin vi direbbe che non sarebbe preoccupato per una Nato senza gli Usa. 🔗liberoquotidiano.it

Trump: "Tracciate linee guida per la pace in Ucraina" - (Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2025 "Le linee guida principali dell'accordo sull'Ucraina sono state stabilite, dopo i miei colloqui con Putin e Zelensky. Migliaia di persone vengono uccise ogni settimana e gli Stati Uniti hanno pagato, a causa di Biden, 350 miliardi per una guerra che non sarebbe mai dovuta scoppiare. Senza di noi, la Nato non è la stessa cosa. Il presidente Putin vi direbbe che non sarebbe preoccupato per una Nato senza gli Usa. 🔗iltempo.it

Ucraina, le linee guida di Trump per la pace: scetticismo di Zelensky - Accordi di pace in Ucraina: le linee guida proposte da Trump, ma Zelensky rimane scettico Negli ultimi sviluppi per gli accordi di pace per il conflitto in Ucraina, Donald Trump ha presentato un piano dettagliato per raggiungere una pace stabile, “dopo i miei colloqui con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky”. Il piano prevede un sistema […] The post Ucraina, le linee guida di Trump per la pace: scetticismo di Zelensky appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Approfondimenti da altre fonti

AI, Trump cancella le regole: ora l’UE dovrà essere più forte; Guida alle elezioni USA2024: cosa c’è da sapere sulla sfida Harris-Trump; Stop alle attività cyber Usa contro la Russia: le sfide globali delle nuove linee guida; Trump congela l’anticorruzione: «Danneggia gli Usa e il presidente». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump: "Tracciate linee guida per la pace in Ucraina" - Usa, 21 marzo 2025 "Le linee guida principali dell’accordo sull ... Viene discusso mentre parliamo". Così Trump alla Casa Bianca. White House Sara Curtis cancella a 18 anni il record di ... 🔗msn.com

Trump: "Tracciate linee guida per la pace in Ucraina" - (Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2025 "Le linee guida principali dell’accordo sull’Ucraina sono ... Viene discusso mentre parliamo". Così Trump alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / ... 🔗la7.it

La sfida di Trump al mondo: “Dazi al 20% per l’Europa, ci avete derubato per anni” - NEW YORK – Il giorno della liberazione dell’America annunciato da Donald Trump passerà alla storia come quello in cui il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato guerra commerciale al mondo. 🔗repubblica.it