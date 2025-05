Trump semaforo rosso | giudice boccia deportazione venezuelani

Semaforo rosso per Donald Trump nel contrasto all'immigrazione illegale. Un giudice federale del Texas ha emesso un'ordinanza permanente che vieta all'amministrazione di utilizzare l'Alien Enemies Act — una legge risalente al 18esimo secolo – per deportare oltre 130 cittadini venezuelani giudicati criminali verso un carcere in El Salvador.

