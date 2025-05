Trump rivela | accordo sui minerali con Zelensky per contenere la Russia

Al presidente ucraino Volodymyr Zelensky "ho detto che sarebbe stata un'ottima cosa se fossimo riusciti a raggiungere un accordo" sui minerali "e lui lo avesse firmato, perché la Russia è molto più forte". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump rivelando alcuni dettagli dell'incontro a Roma con il leader ucraino in un'intervista a Newsnation. Alla domanda se l'accordo sui minerali avrebbe "inibito" il leader russo Vladimir Putin, Trump ha risposto: "Beh, potrebbe".

