Trump perde Waltz consigliere si dimette dopo scandalo chat

consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong hanno lasciato i loro incarichi nell'amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riferito da Fox News. La decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal "Signalgate", la pubblicazione da parte del direttore del .L'articolo Trump perde Waltz, consigliere si dimette dopo scandalo chat proviene da Webmagazine24.

