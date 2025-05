Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all' Onu

Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump ad interim. 🔗 Quotidiano.net - Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu Donaldannuncia su Truth che nominerà il consigliere per la sicurezza Mikeil prossimodegli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà consigliere per la sicurezza nazionale di Donaldad interim. 🔗 Quotidiano.net

Usa, Trump manda Waltz a fare l'ambasciatore all'Onu e la delega alla sicurezza va ad interim a Rubio - Il consigliere per la Sicurezza nazionale era finito sotto accusa dopo aver creato una chat su Signal in cui a un giornalista rivelava notizie riservate. Intanto, l'amministrazione Trump chiede più trattamenti di psicoterapia per i giovani transgender e meno assistenza medica 🔗tgcom24.mediaset.it

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trump nomina Dan Bongino, podcaster ultraconservatore, vice capo dell’Fbi: nuova bufera in arrivo - Roma, 24 febbraio 2025 – Ennesima bufera sulle nomine di Donald Trump. Nell’occhio del ciclone questa volta è finita la scelta di piazzare Dan Bongino a vice capo dell’Fbi. Un incarico che solitamente viene assegnato solo ad agenti con una significativa carriera nel bureau federale. Bongino, ex conduttore di Fox News e ora “uno dei podcaster più di successo”, come lo descrive il tycoon annunciando la nomina su Truth, è noto per le sue posizioni ultra conservatrici. 🔗quotidiano.net

