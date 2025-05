Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all' Onu dopo il licenziamento da capo della Sicurezza Nazionale per il Chatgate Rubio responsabile ad interim

Trump sta pensando a Steve Witkoff per prendere il posto lasciato vacante dall'ormai ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale Trump ha nominato Mike Waltz come nuovo ambasciatore Usa all'Onu dopo il li 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu dopo il licenziamento da capo della Sicurezza Nazionale per il Chatgate, Rubio responsabile ad interim Tuttavia, è molto probabile che il Segretario di Stato ci resti per poco, considerando chesta pensando a Steve Witkoff per prendere il posto lasciato vacante dall'ormai ex Consigliere per lahato Mikecome nuovoUsa all'Onuil li 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu - Donald Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump ad interim. 🔗quotidiano.net

Usa, Trump manda Waltz a fare l'ambasciatore all'Onu e la delega alla sicurezza va ad interim a Rubio - Il consigliere per la Sicurezza nazionale era finito sotto accusa dopo aver creato una chat su Signal in cui a un giornalista rivelava notizie riservate. Intanto, l'amministrazione Trump chiede più trattamenti di psicoterapia per i giovani transgender e meno assistenza medica 🔗tgcom24.mediaset.it

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu; Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu; Trump nomina Waltz ambasciatore USA all'ONU; Trump nomina Mike Waltz come prossimo ambasciatore USA alle Nazioni Unite. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu, Rubio consigliere sicurezza ad interim - Waltz ha creato la chat di gruppo sull'app di messaggistica Signal finita al centro della polemica per la condivisione dei piani su imminenti attacchi militari contro obiettivi Houthi in Yemen View on ... 🔗msn.com

Chatgate, Trump rimuove Waltz ma lo nomina ambasciatore all’Onu. A Rubio l’interim per la sicurezza nazionale - Alla fine il Chatgate è costato il posto a Mike Waltz. Dopo ore di indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale di Donald Trump: il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti è stato e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu - Donald Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. (ANSA) ... 🔗ansa.it