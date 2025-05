Trump nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa

Tgcom24.mediaset.it - Trump, nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa Il presidente americano firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto. Il Cda di Tesla cerca un nuovo Ceo per sostituire Musk 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Trump, nei suoi primi 100 giorni di presidenza accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa - Il presidente americano firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto. E afferma: "Con la Cina faremo un accordo commerciale ma deve essere equo" 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump, nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa - Il presidente americano firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto. E afferma: "Con la Cina faremo un accordo commerciale ma deve essere equo" 🔗tgcom24.mediaset.it

Come sta Donald Trump? I risultati dei primi esami da presidente. E il peso: sui 100 chili - Sono stati resi pubblici i risultati del primo esame fisico effettuato dal presidente Donald Trump nel suo secondo mandato presidenziale. Trump, qualche giorno fa, si era recato al Walter Reed Army Medical Center nella periferia di Washington, DC, dove ha trascorso il pomeriggio per sottoporsi a visite mediche, prima di volare direttamente a Mar-a-Lago per il fine settimana. Il medico della Casa Bianca Sean Barbabella ha pubblicato i risultati, rivelando quali farmaci sta assumendo il presidente, quanto peso ha perso dal suo primo mandato e altro ancora. 🔗open.online

Se ne parla anche su altri siti

Sondaggio speciale: cosa pensano gli italiani di Trump, 100 giorni dopo; Dazi, immigrati, diritti civili: i primi 100 giorni di Trump non convincono; Trump festeggia i suoi primi 100 giorni: i migliori della Storia, con la Cina accordo vicino, vorrei fare il Papa; Trump, i primi 100 giorni alla Casa Bianca. 🔗Cosa riportano altre fonti

Donald Trump celebra i suoi primi 100 giorni: "Non avete ancora visto niente" - Per il suo comizio il presidente Usa ha scelto il Michigan, uno stato decisivo per la sua vittoria, cuore dell'industria automobilistica ... 🔗msn.com

Trump, nei suoi primi 100 giorni di presidenza accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa - Nei primi 100 giorni di presidenza di Donald Trump, il Messico ha accolto 38.750 persone espulse dalla nazione vicina, di cui 33.311 messicani e 5.446 stranieri. "Non abbiamo firmato un accordo di 'Pa ... 🔗msn.com

Trump e i suoi primi 100 giorni: "I migliori in 100 anni" - Il presidente si autocelebra con un comizio in Michigan, rivendica la difesa dei confini e il licenziamento dei lavoratori pubblici: "Saranno 4 anni gloriosi" ... 🔗msn.com