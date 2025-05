Trump minaccia sanzioni a chiunque compri petrolio dall’Iran

Trump ha minacciato sanzioni contro chiunque acquisti petrolio dall’Iran. L’avvertimento, comunicato con un post sul suo social Truth, è arrivato dopo il rinvio dei colloqui sul nucleare iraniano che erano inizialmente in programma per il 3 maggio a Roma.La minaccia di Trump“Avviso: tutti gli acquisti di petrolio o di prodotti petrolchimici iraniani devono cessare immediatamente!”, ha scritto Trump, aggiungendo che “qualsiasi Paese o persona che acquisti qualsiasi quantità di petrolio o prodotti petrolchimici dall’Iran sarà soggetto, immediatamente, a sanzioni secondarie” e non potrà “fare affari con gli Stati Uniti d’America in nessun modo né forma”. 🔗 Lapresse.it - Trump minaccia sanzioni a chiunque compri petrolio dall’Iran Donaldhatocontroacquisti. L’avvertimento, comunicato con un post sul suo social Truth, è arrivato dopo il rinvio dei colloqui sul nucleare iraniano che erano inizialmente in programma per il 3 maggio a Roma.Ladi“Avviso: tutti gli acquisti dio di prodotti petrolchimici iraniani devono cessare immediatamente!”, ha scritto, aggiungendo che “qualsiasi Paese o persona che acquisti qualsiasi quantità dio prodotti petrolchimicisarà soggetto, immediatamente, asecondarie” e non potrà “fare affari con gli Stati Uniti d’America in nessun modo né forma”. 🔗 Lapresse.it

