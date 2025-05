Trump impone all' Ucraina di pagare gli aiuti USA con minerali dice Medvedev

Trump ha finalmente costretto il regime di Kiev a pagare gli aiuti americani con i minerali". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev commentando l'intesa siglata tra Ucraina e Usa. "Ora le forniture militari dovranno essere pagate con la ricchezza nazionale di un Paese in via di estinzione. E il Senato degli Stati Uniti, guidato dai Repubblicani, si sta preparando a imporci un'altra tornata di 'sanzioni schiaccianti'. Vediamo come reagirà la nuova amministrazione. Il gradimento di Trump è calato e lo 'stato profondo' sta opponendo una feroce resistenza", ha commentato citato da Sky News. 🔗 Quotidiano.net

Il vertice degli sconfitti: Trump e Putin decidono sull’Ucraina e lasciano all’Ue il conto da pagare - Nel giorno in cui Mosca afferma che non ha senso invitare gli europei a negoziare sull’Ucraina, i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca si ritrovano all’Eliseo, ospiti di Emmanuel Macron, per una riunione informale dedicata alla sicurezza europea e alla situazione in Ucraina. Con loro, il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato. 🔗lanotiziagiornale.it

Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare | Medvedev: "Trump ha costretto Kiev a pagare gli aiuti" - L'annuncio del ministero del Tesoro Usa. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato americano ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale 🔗tgcom24.mediaset.it

Le «terre rare» dell'Ucraina fanno gola a Trump. Stefano Feltri: «L'Ue rischia di pagare i costi della ricostruzione, mentre gli Stati Uniti si assicurano le risorse più preziose» - Il presidente Usa vuole da Kiev i metalli necessari al settore tech, dal litio al titanio. Ma nella sua ottica, più che una cooperazione, si tradurrebbe in uno sfruttamento coloniale. Zelensky ha preso tempo 🔗vanityfair.it

