Trump | Gli americani potrebbero dover rivedere le abitudini di consumo a causa della guerra commerciale con la Cina

Trump ha dichiarato che, a causa della guerra commerciale con la Cina, gli americani potrebbero dover riconsiderare le proprie abitudini di spesa e consumo. Secondo il presidente, non è necessario continuare a fare affidamento sui prodotti cinesi a basso costo. “Forse i bambini avranno solo due bambole invece di 30, e forse queste due costeranno qualche dollaro in più rispetto al passato”, ha aggiunto, ammettendo che ci potrebbero essere dei cambiamenti nei comportamenti di acquisto. 🔗 Laprimapagina.it - Trump: “Gli americani potrebbero dover rivedere le abitudini di consumo a causa della guerra commerciale con la Cina” Donaldha dichiarato che, acon la, gliriconsiderare le propriedi spesa e. Secondo il presidente, non è necessario continuare a fare affidamento sui prodotti cinesi a basso costo. “Forse i bambini avranno solo due bambole invece di 30, e forse queste due costeranno qualche dollaro in più rispetto al passato”, ha aggiunto, ammettendo che ciessere dei cambiamenti nei comportamenti di acquisto. 🔗 Laprimapagina.it

