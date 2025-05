Trump ‘congeda’ Musk addio del ceo Tesla sempre più vicino

Musk sempre più vicino all'addio a Donald Trump. E un'ulteriore conferma del passo indietro del ceo Tesla dall'Amministrazione guidata dal tycoon, è arrivata ieri durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. Come riporta la Cnn infatti, il proprietario di X che già nelle scorse settimane aveva annunciato di voler tornare a occuparsi dei propri affari, ha affermato che è stato un onore lavorare con il Gabinetto di Trump, il quale ha elogiato il miliardario per il suo lavoro. "Sei stato trattato ingiustamente, ma la stragrande maggioranza delle persone in questo Paese ti rispetta e ti apprezza davvero, e tutta questa stanza può dirlo con forza. Sei stato davvero di grandissimo aiuto", ha detto Trump a Musk. "Sei invitato a rimanere quanto vuoi. A un certo punto, immagino, vorrà tornare a casa alle sue auto", ha scherzato il presidente, mentre il Gabinetto ha applaudito Musk, che ha dichiarato di aver tagliato di 160 miliardi di dollari la spesa dal governo federale, una cifra significativamente inferiore al suo obiettivo iniziale di 2mila miliardi di dollari.

Trump ‘congeda’ Musk, addio del ceo Tesla sempre più vicino - (Adnkronos) – Elon Musk sempre più vicino all'addio a Donald Trump. E un'ulteriore conferma del passo indietro del ceo Tesla dall'Amministrazione guidata dal tycoon, è arrivata ieri durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. Come riporta la Cnn infatti, il proprietario di X che già nelle scorse settimane aveva annunciato di voler tornare a […] 🔗periodicodaily.com

Musk vicino all’addio all’amministrazione Trump: ipotesi e ombre su un conflitto d’interessi mai risolto - La voce, rilanciata da Politico e ripresa in Italia da ANSA, è di quelle che scuotono gli equilibri interni alla seconda amministrazione Trump: Elon Musk potrebbe lasciare a breve il suo incarico di consigliere senior. Il presidente lo avrebbe confidato a membri del suo staff e del governo, secondo quanto riportato da più fonti vicine alla Casa Bianca. Ufficialmente, si tratterebbe di una decisione concordata: Musk tornerebbe a occuparsi a tempo pieno delle sue imprese, lasciando l’“ufficio per l’efficienza” che guidava dalla West Wing con deleghe ampie e poco trasparenti. 🔗thesocialpost.it

Musk pronto a lasciare l’amministrazione Trump. Secondo il Washington Post l’addio avverrà a breve perché il magnate di X è “stanco degli attacchi della sinistra” - Elon Musk starebbe preparando la sua uscita definitiva dall’amministrazione di Donald Trump. A sostenerlo è il Washington Post, secondo cui l’attuale vertice del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE) potrebbe lasciare il proprio incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo status di dipendente governativo speciale, prevista per maggio. Il motivo? Una serie di “attacchi sgradevoli e immorali” provenienti dalla sinistra politica statunitense, che Musk considererebbe inaccettabili. 🔗lanotiziagiornale.it

