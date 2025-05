Trump conferma la cacciata di Waltz | Sarà ambasciatore Onu Rubio al suo posto?Sanzioni a chi compra petrolio dall' Iran

Waltz aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista

Trump conferma fiducia in Mike Waltz dopo incidente con The Atlantic - Donald Trump continua ad avere la "massima fiducia" nel consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dopo che il direttore di The Atlantic è stato invitato per errore in una chat di Signal sui piani di attacco Usa contro gli Houthi. "Come ha affermato il presidente Trump, gli attacchi contro gli Houthi sono stati altamente efficaci e di successo. Il presidente continua ad avere la massima fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz", ha affermato Leavitt. 🔗quotidiano.net

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trump conferma: Musk lascerà il Doge “tra qualche mese” - Donald Trump conferma quanto la Casa Bianca aveva frettolosamente liquidato come “spazzatura”: Elon Musk si prepara a lasciare l’incarico a Doge, il suo controverso progetto tecnologico e simbolico, fortemente legato all’universo delle criptovalute e a una visione decentralizzata della rete. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha definito Musk “fantastico”, ma ha aggiunto che “deve anche gestire un gran numero di aziende”. 🔗thesocialpost.it

Trump «silura» Mike Waltz, il consigliere dello scandalo delle chat: sarà ambasciatore all'Onu; Trump alla Casa Bianca, incontro con Biden: La transizione sarà più pacifica possibile - New York Times: Musk ha incontrato l'ambasciatore dell'Iran all'Onu. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump caccia Waltz, via il consigliere: "Sarà ambasciatore all'Onu" - Il consigliere per la sicurezza nazionale viene silurato dopo il 'chatgate'. L'incarico passa a Rubio ... 🔗msn.com

Trump nomina Mike Waltz ambasciatore Usa alle Nazioni Unite - AGI - Il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, Mike Waltz, e il suo vice, Alex Wong, lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. La notizia è stata battuta dai grandi network ameri ... 🔗msn.com

Caso Signal, Trump nomina Mike Waltz ambasciatore all’Onu e lo rimuove dalla sicurezza nazionale - "Sono profondamente onorato di continuare il mio servizio al presidente Trump e alla nostra grande nazione". È il commento su X di Mike Waltz dopo la decisione di Donald Trump di rimuoverlo dall’incar ... 🔗msn.com