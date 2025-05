Trump chiede più trattamenti di psicoterapia per i transgender e meno assistenza medica per la transizione di genere

medica attuale sul nodo transgender, in particolare per gli Under 19. Un tribunale ha sospeso alcune parti dell'ordine

Trump vuol prendersi la Groenlandia (danese) ma chiede aiuto alla Danimarca per ridurre il prezzo delle uova: “Esportatene di più” - Donald Trump continua a minacciare di prendersi “in un modo o nell’altro” la Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca. Ma nell’attesa non esita a chiedere a Copenaghen e ad altri Paesi europei – minacciati con lo spauracchio dei dazi – se possono aumentare l’export di uova negli Usa per contenere i prezzi saliti alle stelle a causa dell’influenza aviaria. La Danish egg association, riporta la Reuters, ha ricevuto da un rappresentante del dipartimento dell’agricoltura statunitense in Europa una lettera che sonda la disponibilità di uova esportabili. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira... 🔗ilmessaggero.it

Meloni-Trump, cosa cambia per l’Italia: compreremo più gas dagli Stati Uniti - La premier Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump a Washington nella giornata di ieri, in un vertice che ha consolidato la sintonia personale e politica tra i due leader. Trump ha elogiato Meloni definendola “una persona fantastica” e sostenendo che l’Italia potrà essere il miglior alleato degli Stati Uniti finché Meloni resterà al governo?. Dal canto suo, la premier ha ringraziato Trump per aver accettato l’invito a visitare ufficialmente Roma e incontrare in quell’occasione anche i vertici dell’Unione Europea?. 🔗quifinanza.it

