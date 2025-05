Trump caccia Mike Waltz dopo il chatgate e ieri aveva silurato il marito di Kamala Harris dall' Holocaust Museum

Kamala Harris che cerca un rilancio in politica, Donald Trump silura Doug Emhoff dal board del Museo dell'Olocausto di Washington. E' stato lo stesso ex Second.

I media Usa: «Trump caccia Mike Waltz, il consigliere alla sicurezza nazionale dello scandalo delle chat su Signal» - Primo scossone all'interno dell'amministrazione Trump: il consigliere per la sicurezza nazionale e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi. Il mese scorso Waltz era finito sotto accusa per aver condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore il direttore dell'«Atlantic» 🔗xml2.corriere.it

Trump conferma fiducia in Mike Waltz dopo incidente con The Atlantic - Donald Trump continua ad avere la "massima fiducia" nel consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dopo che il direttore di The Atlantic è stato invitato per errore in una chat di Signal sui piani di attacco Usa contro gli Houthi. "Come ha affermato il presidente Trump, gli attacchi contro gli Houthi sono stati altamente efficaci e di successo. Il presidente continua ad avere la massima fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz", ha affermato Leavitt. 🔗quotidiano.net

Il consigliere per la sicurezza di Trump, Mike Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni governative - Alcuni membri del consiglio alla sicurezza nazionale di Donald Trump, incluso il consigliere Mike Waltz, hanno usato i loro normali account Gmail per le comunicazioni governative. Lo riporta il quotidiano Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali un funzionario che lavora con Waltz ha usato il servizio di posta elettronica di Google per conversazioni altamente tecniche con colleghi di altre agenzie. 🔗ilfattoquotidiano.it

