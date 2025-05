Trump caccia Mike Waltz dopo il chatgate Cnn | Witkoff tra i candidati a sostituirlo

Chatgate, Trump caccia Mike Waltz e il suo vice, il consigliere per la Sicurezza nazionale condivise conversazioni segrete su Signal, Witkoff in pole per sostituirlo - Il cosiddetto Chatgate scoppiò dopo che Goldberg aveva anche reso pubbliche le chat che accertavano come fosse effettivamente stato inserito in una chat su Signal, dove si condividevano piani di guerra contro gli Houthi Il presidente americano Donald Trump caccia il consigliere per la sicurez 🔗ilgiornaleditalia.it

I media Usa: «Trump caccia Mike Waltz, il consigliere alla sicurezza nazionale dello scandalo delle chat su Signal» - Primo scossone all'interno dell'amministrazione Trump: il consigliere per la sicurezza nazionale e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi. Il mese scorso Waltz era finito sotto accusa per aver condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore il direttore dell'«Atlantic» 🔗xml2.corriere.it

