Truffano un anziano e si fanno bonificare 20 mila euro ecco come funziona il nuovo raggiro

Frosinonetoday.it - Truffano un anziano e si fanno bonificare 20 mila euro, ecco come funziona il nuovo raggiro Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato - U.P.G.S.P. Squadra Volante della Questura - , a seguito di mirata attività investigativa, ha denunciato in stato di libertà per il reato di truffa aggravata e riciclaggio, un cittadino residente nella capitale e già noto alle forze. 🔗 Frosinonetoday.it

Truffano un anziano simulando la chiamata del maresciallo e riescono a farsi versare 18mila euro ma vengono scoperte - Due donne sono state deferite in stato di libertà alla procura della Repubblica per il reato di truffa ai danni di una persona anziana dai carabinieri della Stazione di Casoli. Le indagini erano scaturite dalla denuncia-querela di un 74enne residente a Casoli che era stato indotto... 🔗chietitoday.it

Truffano anziano con la tecnica del falso carabiniere, rintracciati e denunciati da quelli veri - Ancora una truffa con la tecnica del falso carabiniere in Ossola, dove i carabinieri, quelli veri, hanno denunciato due uomini, un 39enne e un 34enne residenti in provincia di Napoli. L'episodio risale allo scorso agosto, quando la vittima della truffa aveva ricevuto una chiamata sul telefono... 🔗novaratoday.it

Frosinone, truffano anziano rubandogli l'auto poi s'impossessano anche dell'Audi del figlio: denunciati - Due giovani denunciati a Frosinone per truffa: ingannavano un anziano per rubare auto e denaro, intercettati dalla polizia durante la fuga. 🔗notizie.virgilio.it

Truffano anziani e si fanno consegnare oro per 40mila euro: coppia del Beneventano fermata dalla Polizia - Si erano finti appartenenti alle Forze dell’Ordine per truffare una povera coppia di anziani residenti nella Marche. La coppia di ultra ottantenni, intorno alle ore 13 di mercoledì 9 aprile, aveva ... 🔗ecoaltomolise.net

Truffano un'anziana e si fanno consegnare 7.500 euro, scatta l'inseguimento dei carabinieri per 20 km: poi l'idea per bloccarli - ADRIA - Truffano un'anziana e si fanno consegnare 7.500 euro, scatta l'inseguimento a tutta velocità dei carabinieri per 20 km: poi l'idea per bloccarli. I carabinieri di Adria, dopo un ... 🔗msn.com