Agi.it - Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo

AGI - Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei duedelscomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti. Isi trovavano insieme ad altri due colleghi che sono stati rintracciati, uno è risultato indenne e l'altro è stato trasportato all'ospedale di Chieti ma non è in pericolo di vita. Le ricerche deiche sono "scivolati in una forra, sono proseguite tutta la notte e sono tuttora in corso e condotte da personale specializzato deidele del soccorso alpino e speleologico, raggiunti anche da ulteriori unita' provenienti dalle regioni limitrofe". 🔗 Agi.it