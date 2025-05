Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi Cordoglio di Musumeci

vigili del fuoco di Chieti scivolati ieri sera in una gola profonda del fiume Avello nel corso di una escursione. A eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti. "Esprimo la sincera vicinanza mia e della Protezione civile italiana alle famiglie dei due vigili del fuoco, e al Corpo nazionale, per la loro tragica scomparsa avvenuta in Abruzzo'', ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a margine di una manifestazione del volontariato a Cagliari.

Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due vigili, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti. I vigili si trovavano insieme ad altri due colleghi che sono stati rintracciati, uno è risultato indenne e l'altro è stato trasportato all'ospedale di Chieti ma non è in pericolo di vita.

I fatti a Balzolo, non lontano dal Parco nazionale della Maiella: le operazioni sul fiume Avello durate tutta la notte

Sono stati trovati senza vita i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile, durante un'escursione. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero hanno trovato i due cadaveri oggi intorno all'ora di pranzo. Le due vittime facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte.

