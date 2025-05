Troppo frastuono in superstrada | Servono barriere anti-rumore

barriere fonoassorbenti nei tratti più critici della Fi-Pi-Li, a partire proprio da Lastra a Signa". L’ha presentato il capogruppo regionale azzurro (e coordinatore toscano del partito), Marco Stella, dopo che dell’argomento si era interessato il consigliere comunale di Lastra a Signa, nonché segretario provinciale fiorentino di Forza Italia, Paolo Giovannini."Nonostante anni di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini – spiega Giovannini - la situazione della rumorosità lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in particolare nel tratto che attraversa Lastra a Signa, continua a essere insostenibile. 🔗 Lanazione.it - Troppo frastuono in superstrada: "Servono barriere anti-rumore" Un ordine del giorno in consiglio regionale, per chiedere alla giunta di attivarsi con urgenza nei confronti della Città Metropolitana di Firenze, "perché vengano finalmente realizzate lefonoassorbenti nei tratti più critici della Fi-Pi-Li, a partire proprio da Lastra a Signa". L’ha presentato il capogruppo regionale azzurro (e coordinatore toscano del partito), Marco Stella, dopo che dell’argomento si era interessato il consigliere comunale di Lastra a Signa, nonché segretario provinciale fiorentino di Forza Italia, Paolo Giovannini."Nonostante anni di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini – spiega Giovannini - la situazione della rumorosità lungo laFirenze-Pisa-Livorno, in particolare nel tratto che attraversa Lastra a Signa, continua a essere insostenibile. 🔗 Lanazione.it

