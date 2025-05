Troppo Draper per Arnaldi a Madrid | l' azzurro battuto 6-0 6-4

Arnaldi è stato eliminato nei quarti del Masters 1000 di Madrid: il ligure è stato sconfitto dal britannico Jack Draper in due set, 6-0, 6-4 , in poco più di un’ora di gioco. Draper scalza così Novak Djokovic nella posizione di numero 5 del mondo e in semifinale affronterà il vincitore della sfida di stasera tra Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo. 🔗 Feedpress.me - Troppo Draper per Arnaldi a Madrid: l'azzurro battuto 6-0, 6-4 Matteoè stato eliminato nei quarti del Masters 1000 di: il ligure è stato sconfitto dal britannico Jackin due set, 6-0, 6-4 , in poco più di un’ora di gioco.scalza così Novak Djokovic nella posizione di numero 5 del mondo e in semifinale affronterà il vincitore della sfida di stasera tra Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo. 🔗 Feedpress.me

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jack Draper troppo forte per Matteo Arnaldi: l’azzurro si ferma ai quarti a Madrid - Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista ligure nulla ha potuto contro una delle migliori versioni del britannico Jack Draper. Prestazione davvero eccezionale da parte del numero sei del mondo, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Nonostante la dura sconfitta odierna, contro un avversario che al momento sembra fuori categoria, ad Arnaldi resta l’ottimo torneo disputato e che può dargli sicuramente fiducia in vista dei prossimi appuntamenti a Roma e Parigi. 🔗oasport.it

Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, giovedì 1° maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il ligure affronterà il n.5 del seeding, Jack Draper, e in palio ci sarà l’accesso al penultimo atto del prestigioso torneo nella capitale spagnola. Un percorso convincente per Arnaldi, nel quale il ligure si è tolto anche la soddisfazione di battere Novak Djokovic. 🔗oasport.it

Finisce il sogno di Arnaldi a Madrid, il tennista azzurro strapazzato da Jack Draper - Jack Draper strapazza Matteo Arnaldi. Il britannico si impone con un imperioso 6-0 nel primo set e 6-4 nel secondo set. Peccato per il tennista azzurro che aveva fatto sperare dopo una serie di vittorie come quella clamorosa su Novak Djokovic al secondo turno. Si ferma quindi ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid il suo percorso. Draper, diventato numero cinque del mondo, attende il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti – che battendo Alex De Minaur è entrato nella top 10 – e il canadese Gabriel Diallo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Madrid, troppo Draper per Arnaldi: l'inglese domina Matteo, in semifinale Musetti o Diallo; Arnaldi ko ai quarti: Draper vince in due set; Musetti-Diallo diretta Atp Madrid: Arnaldi perde con Draper. Segui i quarti di finale; Troppo Draper per Arnaldi: l'azzurro saluta Madrid ai quarti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Madrid, troppo Draper per Arnaldi: l'inglese domina Matteo, in semifinale Musetti o Diallo - Troppo Draper per Arnaldi. Dopo un grande cammino a Madrid, fatto di partite dominati e successi incredibili, come quello inflitto a Novak Djokovic al secondo turno, l’azzurro esce di scena per mano d ... 🔗gazzetta.it

Arnaldi perde contro Draper, diretta Atp Madrid. Alle 20 tocca a Musetti: segui i quarti di finale - L'Italia del tennis perde uno dei suoi due protagonisti a Madrid. Matteo Arnaldi si arrende in due set (6-0, 6-4) all'inglese Jack Draper, nuovo numero 5 al mondo. Troppo forte il 23enne grande amico ... 🔗msn.com

Troppo Draper per Arnaldi a Madrid: l'azzurro battuto 6-0, 6-4 - Matteo Arnaldi è stato eliminato nei quarti del Masters 1000 di Madrid: il ligure è stato sconfitto dal britannico Jack Draper in due set, 6-0, 6-4 , in poco ... 🔗gazzettadelsud.it