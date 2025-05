Troppe bestemmie nel locale bar tassa le blasfemie Raccolti già 150 euro da destinare in beneficenza

euro. E' il regolamento imposto ai clienti dai gestori di un bar a Fontanelle (Treviso) grazie al quale, nel giro di alcune settimane, è stata già raccolta una somma di 150 euro. L'importo, che sembra però sottostimato rispetto all'effettivo flusso di linguaggio blasfemo transitato nell'arco di tempo nel locale, è stato devoluto. 🔗 Feedpress.me - Troppe bestemmie nel locale, bar "tassa" le blasfemie. Raccolti già 150 euro da destinare in beneficenza E' meglio se non bestemmi, ma se ti scappa paghi una penalità di un. E' il regolamento imposto ai clienti dai gestori di un bar a Fontanelle (Treviso) grazie al quale, nel giro di alcune settimane, è stata già raccolta una somma di 150. L'importo, che sembra però sottostimato rispetto all'effettivo flusso di linguaggio blasfemo transitato nell'arco di tempo nel, è stato devoluto. 🔗 Feedpress.me

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Genova, bar usato per spacciare cocaina dal bagno: 27enne arrestato, in quale via si trova il locale - Un bar di Genova chiuso per 7 giorni: scoperto come copertura per spaccio di droga. Arrestato un 27enne albanese. 🔗notizie.virgilio.it

'Quattro amici al bar', dove c'era lo storico locale si accende una nuova insegna in piazza del Popolo - La rivitalizzazione del centro è uno dei temi caldi in città. Si accende una nuova insegna nel centro storico di Cesena, fermento in Piazza del Popolo, dove lo storico locale 'Lo Chalet' cede il passo a un progetto giovane e appassionato: nasce il 'Bar Giulio'. Leggi le notizie di CesenaToday... 🔗cesenatoday.it

Minaccia di morte un dipendente di un bar e poi devasta il locale: denunciato - Un uomo di 38 anni è stato denunciato dopo che ha minacciato di morte il dipendente di un bar e ha devastato il locale che si trova a Como.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Troppe bestemmie nel locale, bar tassa le blasfemie. Raccolti già 150 euro da destinare in; Bestemmie a un euro per beneficenza: l’idea del Bar Mexico di Lutrano; “Chi bestemmia paga un euro”, la bizzarra regola del titolare di un bar; Bestemmie tassate al bar: raccolti 150 euro e donati in beneficenza. 🔗Ne parlano su altre fonti

Troppe bestemmie nel locale, bar "tassa" le blasfemie. Raccolti già 150 euro da destinare in beneficenza - E' meglio se non bestemmi, ma se ti scappa paghi una penalità di un euro. E' il regolamento imposto ai clienti dai gestori di un bar a Fontanelle (Treviso) ... 🔗gazzettadelsud.it

Treviso, bar mette una tassa sulle bestemmie - A proporla è un bar di Lutrano, frazione di Fontanelle, provincia di Treviso, e lo scopo è decisamente nobile. Nella regione d’Italia dove la bestemmia è spesso un intercalare nei discorsi più animati ... 🔗zoo.105.net