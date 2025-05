Trofeo Eye Firenze 2025 premiati gli imprenditori del futuro

Firenze, 1 maggio 2025 - Una app di recensione delle scuole, per agevolare l'orientamento dei loro coetanei e sostenerli nella migliore scelta formativa: 'Students' corner' è l'idea d'impresa che ha vinto il Trofeo Eye Firenze 2025, progetto promosso da Artes Lab e Confindustria Toscana Centro e Costa con il contributo di Fondazione Cr Firenze, la collaborazione di Murate Idea Park e dello startup studio Nana Bianca, e il patrocinio del Comune di Firenze. A ideare 'Students' corner' è stato un gruppo misto di studenti del liceo Classico Santa Maria degli Angeli di Firenze e dell'Istituto Russell Newton di Scandicci, composto da futuri imprenditori che oggi hanno 16-17 anni: i ragazzi hanno sfidato altri 9 gruppi di lavoro le cui idee erano state selezionate per la fase finale del contest.Hanno partecipato anche gli studenti dell'Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze e dell'Iis Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo.

